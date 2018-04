UEFA escoge el 11 ideal de Wenger durante sus 22 años en el Arsenal

Arsene Wenger anunció que no seguirá en el Arsenal al término de la temporada tras 22 años en el club.



La UEFA recordó la extensa trayectoria del francés en los "Gunners" y elaboró el once ideal de sus dirigidos, donde no aparece Alexis Sánchez.



El 11 estelar compuesto por la UEFA: David Seaman; Ashley Cole, Tony Adams, Sol Campbell; Lauren Bisan-Etame; Robert Pires, Gilberto Silva, Patrick Vieira, Fredik Ljungberg, Thierry Henry y Dennis Bergkamp.



Mientras que en la banca se encuentran: Jens Lehmann, Kolo Touré, Cesc Fabregas, Marc Overmars, Mesut Ozil, Ian Wrigth, Nwanko Kanu.