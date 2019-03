UEFA abrió expediente en contra de Cristiano Ronaldo por 'conducta impropia'

La UEFA abrió un expediente en contra de Cristiano Ronaldo por "conducta inadecuada" tras su polémica celebración en la clasificación de la Juventus a los cuartos de final de la Champions League.

El delantero portugués replicó el mismo gesto que hizo Diego Simeone en el partido de ida de la serie, señalando una de sus partes íntimas tras conseguir la victoria.

Los encargados de dictaminar la sanción son el Comité de Control, Ética y Disciplina. Ellos tienen plazo para pronunciarse sobre el caso hasta el jueves 21 de marzo.

El mismo ente le cobró por sanción a Simeone, 20.000 euros y no tuvo sanción deportiva, por lo que pudo dirigir el duelo de vuelta.

Desde Italia esperan lo mismo para Ronaldo, así lo confirmó su entrenador Massimiliano Allegri en conferencia de prensa. "En el estadio había 42.000 aficionados, deberían sancionar a todos. No me parece algo particular. No tenemos miedo de una sanción, y no la habrá".

Juventus quedó emparejada con el Ajax por la Champions League y el primer partido será el 10 de abril.