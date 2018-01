Ubilla: Es difícil que vuelva a la U, no me quisieron ahora y menos lo harán en cinco años más

El delantero de Al-Shabab, Sebastián Ubilla, se refirió a su paso por Universidad de Chile, considerando que dejó la tienda azul de manera repentina y con poco ruido.



En conversación con Los Tenores, el Conejo aseveró que quedó "muy contento y muy feliz con mi paso. Es una gran institución y lo que más rescato de ese club es la gente. Sin duda, sin la gente la U no sería nada. Gracias a Dios pude marcar 50 goles con esa camiseta. Tengo hermosos recuerdos y espero algún día si Dios quiere volver a vestirla, que me tira bastante".



De todas formas, Ubilla trata de ser objetivo y expresó que "siendo realista, la verdad es muy difícil que vuelva a la U. No me quisieron ahora y menos me van a querer en tres, cuatro o cinco años más".



Eso sí, Ubilla no descartó el retirarse en un club nacional, puesto que "siempre está la idea de volver a Wanderers, en el club que nací. Obviamente siempre está esa opción y el deseo como jugador".