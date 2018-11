Uauy tras derrota en las elecciones: "Se dieron situaciones inesperadas, que no las sé y perdí"

Tras revelarse los resultados de las elecciones a la presidencia de la ANFP, el candidato de la lista perdedora, Jorge Uauy, aprovechó de felicitar a su rival, Sebastián Moreno, perteneciente a la opción oficialista, y sostuvo además sus reparos en torno al cambio de votaciones.



"Quiero felicitar a la lista ganadora, porque ellos obtuvieron 25 votos. Eran las reglas del juego y hay que respetarlas. Me siento muy tranquilo, por haber ganado las dos vueltas de repechaje con 24 y 22 votos", dijo.



En cuanto a las razones de la caída, Uauy consideró que "se dieron situaciones inesperadas, que no las sé y perdí. Pensaba tener algunos breaks de días, para rechequear la campaña y no fue así. Sé que tres votos cambiaron de mano en pocos minutos. Yo creo que es legítimo que alguien pueda cambiar su voto".



Por último, el otrora presidente de Palestino se mostró orgulloso de su campaña y que "será para una próxima vez o quizás sea la última, no lo sé".