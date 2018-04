U. La Calera le pasa por encima a la U y le propina goleada histórica en Quillota

Unión La Calera sorprendió a Universidad de Chile en el sintético del Lucio Fariña al derrotarla por 6 a 1 en la décima fecha del Torneo Nacional.



Ángel Guillermo Hoyos le dio descanso a varios titulares y puso un inédito once en la cancha, en el que Armando Cooper hizo su debut oficial con la camiseta azul.



Los caleranos salieron con todo en búsqueda del primer gol y a los 13' abrieron el marcador tras un rasante remate de Víctor Retamal.



Posteriormente, apareció la figura del partido: Brian Fernández. El exjugador de Racing aumentó el marcador a los 22' de partido. Trece minutos después, Fernando Saavedra estiró las cifras para poner el 3-0 parcial.







En el complemento, la U entró igual de dormida que en la primera mitad y Álvaro Césped venció a los 47' a Johnny Herrera.



El "Romántico Viajero" esbozó una mínima reacción para remontar el marcador a través de Mauricio Pinilla. El ariete azul recibió una pelota en profundidad y marcó un golazo de fuera del área que dejó parado a Gabriel Arias.



No obstante, La Calera estaba para más y no bajó el ritmo en ningún minuto. Iban 76' de partido, cuando Brian Fernández volvió a derrotar a Herrera para desatar la algarabía del equipo dirigido por Víctor Rivero.



Para colmo, Francisco Castro cumplió con la ley del ex y anotó el 6-1 final en una derrota histórica para la U.