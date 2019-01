Tsitsipas tras ser arrollado por Nadal: 'No tengo idea qué conclusiones puedo sacar'

Muy decepcionado. Así dijo estar Stefano Tsitsipas tras ser arrollado por Rafael Nadal en las semifinales del Abierto de Australia, perdiendo por un categórico 6-2, 6-4 y 6-0.

Y tras el cotejo, el griego se mostró confuso respecto a lo que sucedió: "No tengo ni idea qué conclusiones puedo sacar de este partido. Sólo conseguí seis juegos en este partido. No sé, me siento muy extraño. Es cierto que estoy feliz por el torneo realizado pero a la vez decepcionado por lo de hoy", lanzó.



En esa línea, el tenista europeo agregó: "Nadal tiene un porcentaje al servicio bastante bueno. Es muy decepcionante que no haya podido acercarme a él en ningún momento. Tiene el talento para hacerte jugar mal. Saca con mucha efectividad, juega agresivo desde la línea y abre muchos ángulos".

Finalmente, Tsitsipas sostuvo que "definitivamente esta no es la forma que quería despedirme del torneo. Al menos quería luchar, quizás forzar un cuarto set, no irme de aquí sólo con seis juegos conseguidos".