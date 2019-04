Tsitsipas acusó privilegios para los 'tenistas top' y Federer le contestó de inmediato

Mucha polémica causó una publicación efectuada por el griego Stefano Tsitsipas en su cuenta de Twitter, donde acusó "privilegios" con los jugadores top del circuito, así como "injusticias" para los que vienen más abajo.

"Creo que los jugadores que llevan mucho tiempo haciéndolo bien, jugadores que son muy respetados en el mundo del tenis tienen privilegios a la hora de que los árbitros tomen decisiones o apliquen reglas. Así lo he sentido cuando he jugado contra ellos y creo que es un poco injusto. Roger Federer siempre va a ser mi jugador favorito, sin importar el qué, y no quisiera arrastrarle a esto. No es su culpa, es la de los jueces que intentan protegerle más a él de lo que deberían. Nada más que eso", expresó el griego, tras la pregunta de un seguidor", fue la reflexión que hizo el tenista.

Tras sus dichos, Federer no se quedó callado y después del triunfo frente a John Isner en el Masters 1000 de Miami, lanzó: "Es complicado. Lo que creo es que en las pistas exteriores, los árbitros son menos permisivos con las reglas. Si haces algo, bang, warning. No te dejan momento para que hagas algo. En las pistas principales, los umpires conocen a los top y saben cómo se comportan y cómo pueden reaccionar".

En esa línea, el helvético agregó que "no veo ningún tipo de trato preferencial, para decir la verdad. No debería haberlo. Si recibo algún warning, que los recibo, creo que recibí uno en Dubái, es algo normal. Ellos deberían darlos en base a lo sucedido y lo que siento es que ellos lo hacen así. Siento que Stefanos lo sienta", cerró.