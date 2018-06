Tres jugadores de la selección de Suecia sufrieron intoxicación

Un problema no menor es el que atraviesa la selección de Suecia, puesto que tres jugadores no estarán disponibles para el cotejo frente a Alemania por sufrir una intoxicación.



Janne Andersson, DT de los escandinavos, manifestó que Filip Helander, Pontus Jansson y Marcus Rohden son los afectados por problemas estomacales, por lo que no jugarán frente a los campeones del mundo.



A pesar de las bajas, solo el segundo estuvo presente en la victoria pasada ante Corea del Sur, por lo que no tendrá mayores problemas el equipo titular.



Las ausencias se suman a las de Isaac Kiese Thelin, que sufrió problemas en uno de sus tobillos.