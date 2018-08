Un insólito gol se registró en la Premiership femenina de Inglaterra, donde una jugadora terminó convirtiendo un tremendo golazo.

El tremendo tanto lo anotó una futbolista sin dejar que la pelota toque el suelo después del saque de la meta contraria. Lo increíble es que fue desde mitad de cancha.

Absolute 🔥from our Senior Women international Billie Simpson for @cliftonvillefc Ladies in the Danske Bank Women's NIFL Premiership 👏🏻🚀 pic.twitter.com/rsHomvXYCc