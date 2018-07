Toselli y su paso por Atlas: "La continuidad no fue la que me hubiese gustado"

Cristopher Toselli fue presentado este martes como nuevo refuerzo de Everton tras un breve paso por el Atlas de México.



El portero analizó por primera vez su experiencia en el fútbol azteca y aseguró que "como persona crecí mucho. Era algo que anhelaba desde chico, sabía los riesgos que podía correr".



"Estaba muy cómodo en la UC, pero asumí el desafío por un tema personal. La continuidad no fue la que me hubiese gustado. Everton me está abriendo las puertas para volver a jugar, que es lo más importante este momento", agregó.



El meta, de 30 años, reconoció que su arribo se produjo tras la lesión Franco Torgnascioli: "Se presentó la posibilidad después de la lesión del arquero que habían contratado. Feliz de este nuevo desafío".



Por último manifestó que ya se encuentra a disposición de Javier Torrente si es que desea ocuparlo para el duelo del domingo ante O'Higgins. "Es una decisión del entrenador. Obviamente que uno siempre quiere jugar y está dispuesto", concluyó.