Toselli y su arribo a Atlas: "Espero estar a la altura de las circunstancias"

El nuevo arquero de Atlas de Guadalajara, Cristopher Toselli, habló en su arribo a México, en donde expresó su alegría por llegar a los zorros, elenco que desde hace tiempo que no logra éxitos en el balompié azteca.



"Muy contento con este nuevo desafío. Agradezco la confianza de Atlas que ha depositado en mí y espero estar a la altura de las circunstancias, es un gran equipo y una linda ciudad", sostuvo.



El formado en la UC detalló que ha leído sobre la historia de los rojinegros, pero que su partida de los cruzados no fue algo fácil.



"Católica es mi casa, donde me formé, llegué a los 12 años y estuve toda mi vida. Me formó como jugador y persona, soy el más agradecido del club, pero esto es un desafío. Lo tomo con mucha alegría el estar acá", indicó.