Toselli y la competencia con Dituro: 'Lo importante es que el club se vea beneficiado'

Tras un mal primer semestre de 2018 en Atlas, Cristopher Toselli regresó al fútbol chileno, siendo clave para que Everton mantuviera la categoría.

El arquero, una vez que terminó el Torneo Nacional, tomó la decisión de volver a Universidad Católica pese a la continuidad de Matías Dituro.

Frente a los medios este viernes, el formado en la precordillera explicó por qué regresó. "Necesitaba un cambio en mi carrera, por eso me fui a México. No me fue como esperaba, siempre hay aprendizajes y experiencias. He crecido en muchos sentidos, vuelvo muy motivado y con ganas, porque siempre me he sentido cómodo en el club", sentenció.

Respecto a la competencia con el argentino, el medallista de bronce en Canadá 2007 aseguró que "hoy día estamos abocados a ponernos bien física y técnicamente. No hemos hablado de rotación, los dos somos arqueros grandes y vamos a pelear por la titularidad. Lo importante es que el club se vea beneficiado, hay que tomar las decisiones con madurez".

Además, Toselli analizó el momento de los goleros en la selección ante la baja de Claudio Bravo. "Arias ha respondido bastante bien, lo mismo que Cortés. Han aprovechado sus oportunidades, arqueros hay y eso habla bien del fútbol chileno. Es difícil tener opciones con Claudio, esperemos que al que le toque jugar lo aproveche", expresó.