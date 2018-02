"Torta" Opazo: "No pueden hacernos cargo de esa mochila de 11 años de no pasar el grupo de la Copa"

Ad portas del partido ante O'Higgins en el estadio Monumental (viernes, 20:00 horas) y a poco de debutar el martes en la Copa Libertadores (20:30), el lateral Óscar Opazo aseguró que en Colo Colo "no podemos descuidar ninguno de los dos campeonatos, ambos son importantes".

En diálogo con ADN Deportes, el "Torta" dijo que "hemos trabajado muy duro para corregr los errores" que mostraron en la caída con Palestino. "Después veremos el martes", afirmó.

"La presión en Colo Colo siempre está, se habla mucho de una mochila de 11 años. No podemos hacernos cargo. Llegué hace muy poco, los refuerzos hace tres meses y el entrenador (Pablo Guede) lleva un año y algo. No nos pueden hacer cargo de esa mochila de 11 años de no pasar el grupo de la Libertadores, nos haremos cargo de ésta Copa y esperamos pasar la fase grupal", agregó.

En la misma línea, el uruguayo Octavio Rivero sostuvo a este medio que "esperamos mañana (viernes) empezar a ganar y afirmar lo que estamos haciendo bien".

"Tengo plena confianza de que lo haremos muy bien, trabajamos e hicimos una gran pretemporada. El partido pasado recibimos un golpe, pero justo a tiempo para corregir lo que hicimos mal", señaló.

¿La Copa Libertadores? "Es una gran obsesión nuestra y esperamos ganarla", añadió.

Su compañero, el central Felipe Campos insistió en que el plantel está "mentalizado", sobre todo, porque "se nos vienen tres partidos en nueve días y todos importantes".

"La derrota (con Palestino) nos llegó en el momento justo, estamos analizando las cosas malas y las buenas practicando (...) Por estar en Colo Colo siempre habrá presión por ganar (...) La Copa es lo que nosotros aspiramos, todos queremos ganar", cerró.