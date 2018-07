Tomás González denuncia que el Centro de Alto Rendimiento prende la calefacción dos horas al día

Cuando en el Centro de Alto Rendimiento deciden prender la calefacción sólo 2 hrs diarias en invierno 🧣🙄 Espero que hagan lo mismo en sus oficinas! ☃️😂 #chileanstyle

A post shared by Tomas Gonzalez (@tomasgonzalez1) on Jul 23, 2018 at 4:18pm PDT