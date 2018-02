Tocalli y momento de Paredes: "Parecería que los años no le pasan nunca"

El buen momento de Esteban Paredes en Colo Colo fue analizado por su extécnico, Hugo Tocalli, quien fue el primero en dirigirlo desde su arribo al Cacique en 2009.



En conversación con Los Tenores, el trasandino manifestó que le pone contento la vigencia del ariete albo.



"Nosotros fuimos los que lo llevamos desde Santiago Morning. Me gustó mucho, no lo conocía de antes, pero vi los videos y pensé que era el delantero que necesitábamos para acompañar a otro rápido (Miralles). Me gustó porque aparte de ser goleador, es un jugador que técnicamente es muy dotado, muy bueno", afirmó.



Tocalli añadió que "verlo en esta vigencia parecería que los años no le pasan nunca, me pone contento, es para felicitarlo".



Por otro lado, el argentino consideró que Colo Colo tiene las herramientas para hacer una gran Copa Libertadores.



"Los nombres de jugadores importantes los tiene, los nombres de experiencia porque son todos jugadores con experiencia y recorrido muy largo, sin duda Colo Colo va a estar haciendo una Copa muy buena, la experiencia de esos jugadores en la Copa se nota mucho", cerró.