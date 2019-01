Tocalli y el mal andar de la Roja sub 20: 'Tienen buenos jugadores y eso es lo que más me duele'

El entrenador argentino, Hugo Tocalli, analizó a la selección sub 20 de Chile, que se encuentra muy complicada en el sudamericano que se disputa en el país, tras igualar frente a Bolivia y caer ante Venezuela.

"Preocupa mucho lo de la sub 20 de Chile, porque me pasó a mi también. Uno no le encuentra la explicación, ya que el país tiene jugadores de una técnica muy especial, pero pareciera que maduran más tarde", comenzó diciendo el DT.

"La verdad. que a pesar de estar en la distancia, estoy preocupado con lo que le está pasando a Chile. Hubiese deseado que ganaran los dos primeros partidos, para mostrar a los jugadores y que después se vayan mostrando para la selección adulta", agregó sobre el seleccionado criollo.

Consultado, sobre qué es lo que puede estar afectando el nivel de los jugadores, el estrategó indicó: "Por lo que me tocó vivir a mí, por lo que vi antes y lo que veo ahora, es como que hay que hacer un análisis más profundo, ya que no es sólo lo del DT. Me parece que el jugador joven juega pocos partidos difíciles durante el año. Deben cambiar algunas cosas para que el asunto vaya mejorando".

"Chile tiene buenos jugadores y eso es lo que más me duele y más siento en el progreso futbolístico del país", añadió sentidamente Tocalli.

¿Aún se puede soñar con clasificar a la siguiente ronda? "No veo tanto que no puede ganarle a Colombia y que pueda sacarle un empate a Brasil. No lo doy por descartados ni por muertos. Depende de ellos mismos", cerró.