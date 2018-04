Tiro "fantasma" de Felipe Gutiérrez terminó dándole el triunfo a su equipo en la MLS

El volante chileno Felipe Gutiérrez la sigue rompiendo en la MLS de Estados Unidos, ya que en el duelo válido por la quinta fecha de la Conferencia Oeste el exCatólica fue el autor del único gol del partido, dándole el triunfo una vez más al Sporting Kansas City.

En el minuto 3′, y ante la presión de un compañero, el volante nacional recuperó el balón en la zona izquierda y terminó la jugada con un tiro "fantasma" que rebotó en un defensa y se terminó colando en el arco del DC United.

Con esta nueva anotación, Gutiérrez, sumó cuatro partidos seguidos marcando, en los cinco partidos en los que ha estado presente.

⚽️ 4' WATCH: Felipe Gutiérrez opens the scoring vs @dcunited!



Electric start @cmpark for the home side. #SKCvDC 1-0 #ForGloryForCity pic.twitter.com/UbEBoHz8Uy