Tim Cahill confesó ser un gran fanático de la selección chilena

Australia hizo sufrir a Chile, sin embargo, tras el empate 1-1 quedó eliminado de la Copa Confederaciones y se ubicó en el tercer lugar del Grupo B.



A pesar de no poder doblegar a la Roja, Tim Cahill, capitán y jugador histórico de los "Socceros", quedó maravillado con el juego de la selección chilena y se dio tiempo para alabarla tras el triunfo en semifinales ante Portugal.



"Soy un gran fan del camino de Chile. El trabajo tanto en ataque como en defensa es increíble", señaló en su cuenta de Twitter. Además, tras los lanzamientos penales etiquetó a Alexis Sánchez y Arturo Vidal para mostrar su admiración por los chilenos.





Big fan of the way CHILE 🇨🇱 play. The work rate in defence and attack is amazing. pic.twitter.com/QjkHlHUq9I