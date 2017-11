Tiene solo 24 años: Lateral de Lanús estudia su retiro tras error en la final de la Libertadores

Gremio de Porto Alegre se coronó campeón de la Copa Libertadores por tercera vez en su historia tras derrotar a Lanús en Argentina.

El cuadro granate sufrió el golpe, ya que no pudieron festejar ante las más de 45 mil personas que repletaron La Fortaleza.





Uno de los más dolidos fue José Luis Gómez, lateral del equipo trasandino que provocó la apertura de la cuenta del combinado gaúcho.

El jugador de 24 años no pudo controlar el balón, dejándolo a merced de Fernandinho, quien recorrió medio campo de juego para decretar el 1-0 a favor de los brasileños.

Tras el partido, Gómez se mostró aún acongojado por la derrota y en conversación con la prensa argentina le pidió disculpas a la hinchada granate.

"Son jugadas rápidas, pasan, me equivoqué y lo pagamos caro", sostuvo y admitió "se me pasa dejar el fútbol, retirarme. Son equivocaciones que no tenemos que cometer, lo voy a pensar bien".

"En frío tomaré una buena decisión", concluyó el lateral.