Thiem sobre la ayuda de Massú: 'Me hizo campeón de Indian Wells'

Este domingo, Dominic Thiem conquistó su primer Masters 1000, tras vencer a Roger Federer en Indian Wells.

Nicolás Massú, quien está trabajando con el ahora 4° del ranking ATP, fue elogiado por el austriaco.

"No me encontró en buena forma física ni en buena forma en cuanto al tenis. Y bueno, me hizo campeón de Indian Wells", dijo el europeo.

Además, respecto al rol que tiene el doble medallista olímpico, Thiem reveló que "Es increíble tenerlo en mi box porque siempre está muy motivado. Él pone la motivación en mí mismo en la cancha".

Dentro de los próximos días, el nacido en Wiener Neustadt buscará la corona en el Masters 1000 de Miami.