The Strongest goleó a Montevideo Wanderers y será rival de Unión Española

The Strongest será el próximo rival de Unión Española en la fase tres de la Copa Libertadores, ya que goleó por 4-0 (6-0 global) a Montevideo Wanderers, en el estadio Hernando Siles de La Paz.



El conjunto que dirige César Farías aprovechó su buen juego, además de la ventaja conseguida en la ida para manejar las acciones y ponerse en ventaja en la etapa inicial con dos tantos de Matías Alonso y Alejandro Chumacero, a los 39’ y 42’, respectivamente.



En la segunda parte, The Strongest no bajó los brazos y fue por más, y lo consiguió gracias a un par de nuevos tantos, que fueron obras de Alonso nuevamente y Diego Bejarano a los 60’ y 81’.



De esta forma, el equipo boliviano se medirá contra Unión Española el 16 de febrero en Santa Laura y luego la revancha en Bolivia será el 23 del mismo mes.