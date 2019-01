Tévez sobre Barros Schelotto: 'Si él no salía de Boca, me iba yo'

La relación entre Guillermo Barros Schelotto y Carlos Tévez no estaba bien en Boca, y el "Apache" se descargó tras el adiós del técnico a la MLS.

"Si Guillermo seguía en Boca, yo me hubiera ido. Para no chocar con nadie me comí muchísimas cosas que en otro club no me las hubiese comido", sentenció en el programa No Todo Pasa de TyC Sports.

En esa misma línea, el delantero agregó que "seguí peleando por el puesto, entrené, nunca llegué tarde, nunca tuve una rebeldía; siempre supe que Boca estaba antes que mi nombre y que el de Guillermo. Por más que jugara bien sentía que el técnico no me iba a poner".

Con el arribo de Gustavo Alfaro al cuadro "Xeneize", Tévez recuperó su condición de titular y es el líder que tiene la escuadra auriazul.