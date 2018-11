Tévez: "¿Por qué no le dan la Copa Libertadores a River y listo?"

Con dureza se expresó el delantero de Boca Juniors, Carlos Tévez, a todo lo ocurrido en el marco de la final de la Copa Libertadores.



Para el Apache, la Conmebol no actuó como debía en una instancia como la que se vivió este sábado, además de señalar un duro juicio con respecto a lo sucedido.



"¿Por qué no le dan la Copa a River y listo? Si hace lo que quiere", lanzó el ariete, aseverando que "si fuese Boca ya estábamos afuera y la Copa es de River".



Tévez manifestó que no se podían ir el Monumental "porque entonces le daban la copa a River".