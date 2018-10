Ter Stegen volvió a recordar competencia con Bravo en Barcelona: "Pensé en cambiar de club"

El golero del Barcelona, Marc Ter Stegen, volvió a recordar sus inicios en el cuadro culé, y como era de esperar, los situó en la ardua competencia que tuvo con Claudio Bravo en ese entonces, quien le impedía ser titular indiscutido en los culés.

"Fue una situación que no se puede olvidar. Como persona que quiere jugarlo todo, como yo, era una situación muy complicada. Y la competencia con Claudio no fue nada fácil", comenzó relatando el germano en entrevista con el sitio web de su club.

En esa línea, agregó que "no voy a negar que hubo momentos en los que estuve pensando en cambiar de club, en buscar soluciones, porque ves que el equipo te dice: 'No te preocupes, Marc, tienes toda nuestra confianza, estás aquí para muchos años, confiamos en tu rendimiento'. Pero luego ves que la realidad no era así", agregó.

Finalmente, Ter Stegen reveló más detalles de lo que ocurría con Bravo y su técnico en aquel entonces, Luis Enrique. "Con Luis hablaba mucho de ello. Pero claro, él veía que también Claudio estaba haciendo un muy buen trabajo. Al cabo de dos temporadas, la situación exigía una solución. Al final, el club vendió a Bravo y se ha posicionado claramente a mi favor", cerró.