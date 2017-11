Ter Stegen desclasificó detalles de su lucha con Bravo en el Barcelona

Ter Stegen recordó su lucha en el arco del FC Barcelona con Claudio Bravo y desclasificó detalles del tenso momento cuando se especulaba con la salida de uno de los dos.



"Nunca pensé dejar el Barcelona. Yo tenía claro que quería seguir en el Barca, que lucharía hasta el final con Claudio y que le podía demostrar al técnico que podía ser indiscutible, el número 1", dijo en conversación con el diario WAZ de Alemania.



Además, dejó entrever que el cuadro culé apostó por su persona en desmedro del chileno: "El club me dijo que no quería perderme, se posicionó claramente. He recibido mucho apoyo".



Respecto a los fallos que protagonizó en sus inicios, cuando era suplente de Bravo en la Liga: "Fueron golpes que me permitieron avanzar en mi progresión. Las 'cagadas' son parte de la vida, también del fútbol. Y con el tiempo te hacen más fuertes".