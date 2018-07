Tenista chilena ganó por primera vez un torneo de la WTA

Alexa Guarachi se convirtió en la primera tenista chilena en ganar un torneo de la WTA, al imponerse en la categoría de dobles en el torneo de Gstaad.

La jugadora, nacida en Estados Unidos, hizo pareja con Desirae Krawczyk y derrotaron a la dupla conformada por la española Lara Arruabarrena y la suiza Timea Bacsinszky.

Thank you so much for an incredible week @WTA_Gstaad and thank you to everyone for all the messages and all your support!!💗💗 #vamoschile #rolltide pic.twitter.com/wxYHbJmPbz