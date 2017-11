Telstar 18: Lanzan la pelota del Mundial de Rusia

La Telstar, la primera pelota que la marca Adidas puso en un torneo planetario, el de México 1970, es la inspiración de la Telstar 18, protagonista del Mundial de Rusia.

Sin costuras, con estampado metálico y efecto texturizado, está creado para brindar desempeño y durabilidad en la cancha y en la calle, además de traer un chip incorporado que identifica el balón y desbloquea contenido exclusivo y desafíos para el usuario.

Roland Rommler, director de indumentaria de fútbol en Adidas indicó que mantener el diseño de la Telstar "fue un reto muy emocionante para nosotros. La nueva estructura de panel y la inclusión de un chip NFC ha llevado la innovación y el diseño del fútbol a otro nivel", afirmó.

Introducing Telstar 18 - the Official Match Ball for the 2018 FIFA #WorldCup! pic.twitter.com/nOqseEElQp