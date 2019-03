Técnico del United preocupa a todo Chile: 'Puede que Alexis tenga daño en un ligamento'

Pésimas noticias entregó el estratego del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, después de la lesión que sufrió Alexis Sánchez en el duelo ante el Southampton por la Premier League.

El técnico teme lo peor para el chileno: que pueda tener una lesión importante en su rodilla derecha.

En conferencia de prensa, el DT sostuvo: "Sobre Alexis, puede haber daño en un ligamento. Vamos a esperar hasta mañana cuando se hará exámenes para ver qué es lo que tiene".

En esa línea, añadió que "no sabemos bien todavía, no lo hemos revisado lo suficiente, pero en principio creemos que puede ser un problema en los ligamentos (de su rodilla derecha). Fue un mal movimiento en la rodilla, vamos a ver mañana, se hará exámenes. Esperemos que no sea tan malo, pero no sabremos nada más hasta que se revise".

De confirmarse el diagnóstico, Alexis correría el serio riesgo de perderse la Copa América de Brasil junto a la Roja.