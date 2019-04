Técnico de Eibar criticó a Fabián Orellana luego de la derrota ante Real Madrid

El entrenador español de la Sociedad Deportiva Eibar, José Luis Mendilibar, analizó la derrota de su equipo ante Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu y en la conferencia de prensa criticó al volante chileno Fabián Orellana.

El técnico de 58 años evaluó el rendimiento del futbolista, quien ingresó a los 54 minutos, utilizando un polémico concepto: "Fabián está jugando bien, aunque hoy ha hecho un poco el indio cuando ha jugado, hoy no ha estado bien y no ha jugado nada bien".

El DT luego agregó que Orellana "es un jugador diferente y que está haciendo una buena temporada. No le he sacado de inicio porque estaba cargado tras dos partidos seguidos. Luego ha tenido que jugar un momento y no ha estado bien".