Taxista denunció a Carlos Bilardo por acoso sexual

Carlos Bilardo, extécnico campeón del mundo con Argentina en 1986, fue denunciado penalmente por una taxista que lo acusó de acoso sexual.



Diversos medios argentinos filtraron el audio, donde la mujer relata el incómodo momento que vivió mientras trasladaba al médico a una conocida estación de radio en Buenos Aires.

"Fue un momento totalmente desagradable, jamás pensé que iba a pasar por esto", relató Claudia Tripi, quien señaló que Bilardo le pasó un dulce y le dijo: "Chúpalo vos que después lo chupo yo".



Además, la taxista aseguró que "me tocó el brazo y me dijo que piel suave que tenes. Me pidió mi número celular. Le di un número que no uso nunca como para que me deje de joder".

"Te voy a invitar a salir, te voy a invitar a que conozcas mi oficina de Corrientes y Esmeralda, te voy a invitar a un lugar íntimo", le dijo Bilardo sobre el final del viaje, según la palabra de la mujer.