Tapia y reprogramación de duelos: "Uno espera algún gesto. Un día más o menos no te afecta tanto"

El entrenador de Colo Colo, Héctor Tapia, habló tras la última práctica del plantel durante esta semana en el estadio Monumental, donde se refirió al inconveniente que existe para reprogramar los partidos que vienen por delante en el torneo local y a los duelos por Copa Libertadores frente a Palmeiras.

En relación a la reprogramación de los próximos cotejos de los albos, el DT sostuvo que "todos los clubes se están jugando grandes cosas y nadie quiere dar ventaja. Uno espera algún gesto porque un día más o uno menos no te afecta tanto, así que hay gente del club que está buscando esas facilidades. Cuando no encuentras esas facilidades, de no ceder, les da para jugar con nuestro desgaste. Si no quieren, son las reglas del juego y hay que dar para adelante no más".

En esa misma línea, el estratego añadió: "No estaban las expectativas de que llegáramos más arriba. Pero son las reglas y cada uno las administra. Un día más nos viene bien, pero para el resto puede ser una ventaja. Hay gente haciendo eso de coordinar las fechas y ojalá lleguen a un buen puerto", agregó.

Consultado sobre los espías que mandó a Brasil para vigilar a Palmeiras en los partidos del ámbito local, Tapia manifestó que "estar viendo en vivo hace que uno se fije en otras cosas. Nuestros rivales también hacen eso. No hay nada oculto. Ellos tienen tres partidos complicados en su calendario y eso nos puede dar mucha información para el partido".

Tras ello, tuvo palabras para su rival en los cuartos de final del certamen continental. "Tiene un buen funcionamiento, con un sistema táctico similar al de Corinthians (...) lo tenemos bien estudiado y estas semanas nos vamos a dedicar a concentrarnos en ellos. Lo iremos viendo en el camino, pero tienen oficio. Por algo están dónde están", lanzó.

Sobre si menospreciaron a Everton en el último cotejo del torneo nacional, donde cayeron por 4-2, tal como lo dijo Esteban Paredes, el técnico dijo que "le di mi impresión a los jugadores y ahí queda. Ellos saben cómo se vivió y tienen claro en qué debemos mejorar en cuanto al funcionamiento de lo que viene. Mi diagnostico se lo di a ellos"

Finalmente, el DT tuvo palabras sobre los cuatro días libres que les dio a los jugadores previo al comienzo de la llave ante los paulistas en Santiago. "Es descanso. Es tratar de sacarse de la saturación de la concentración, y para estar con la familia. No es festejo".