Tapia y las lesiones de Meza y Barroso: "Nos provoca preocupación, son dos bajas súper sensibles"

Héctor Tapia conversó en exclusiva con ADN Deportes desde el estadio Monumental. El DT albo lamentó las bajas de Fernando Meza y Julio Barroso, y analizó la victoria ante Delfín.



"Nos provoca preocupación, son dos bajas súper sensibles. Fernando es una lástima por su lesión en los cruzados, que nos hace perderlo por al menos seis meses. Es valorable que a pesar de su lesión volvió a entrar a jugar en Ecuador", dijo el estratega.



Respecto al desgarro de Barroso, quien arriesga perderse el duelo con Bolívar en el Monumental: "Es lamentable. Hizo un buen partido en Ecuador y el caso de él está a disposición de los especialistas del club para que lo pongan a punto lo más rápido posible. Son ellos los que me darán el tiempo que tome, pero lo normal sería entre dos a tres semanas".









Al ser consultado por el triunfo ante el cuadro cetáceo, Tapia señaló que trató de jugar en campo rival. "Poner mucho énfasis en la recuperación, tratar de jugar en espacios reducidos y se vio en el PT en Ecuador. Después nos costó mantener ese estilo. Fue un partido muy largo, donde tuvimos que esperar 40 minutos para empezar el partido", agregó.



"Tito" no esquivo la responsabilidad de avanzar de ronda, pese a recibir al Cacique prácticamente eliminado. "La historia del club me llama a ser protagonista en los torneos que tenemos por delante. La clasificación toma una relevancia importante porque se le ganó a Delfín y eso nos ayuda en la tabla. De tener un buen resultado ante Bolívar prácticamente nos asegura tener un cupo en la Sudamericana, pero vamos a buscar avanzar en la Libertadores", indicó.



Por último, aseguró que no piensa en dejar de lado el Torneo Nacional y apuesta por una caída de la UC para recortar unidades. "Hay que tratar de no entregar más puntos por la ventaja que nos tiene Universidad Católica. El desgaste de viaje, partidos y todo lo demás, es misión y está en nuestra labor maximizar todos los esfuerzos".