Tapia y el interés por Fabián Orellana: "Es un jugador de todo mi gusto"

Héctor Tapia habló este jueves con los medios en el Monumental y pese a no querer adelantar los nombres de los refuerzos, dejó entrever que Colo Colo irá una vez más en búsqueda de Fabián Orellana.



Al ser consultado por el delantero del Eibar, el estratega albo señaló: "Sabiendo el puesto que he reconocido que estamos buscando; por las características de él, seleccionado chileno y todo lo demás, es de mi gusto. Veremos ahí qué pasa".



"No puedo adelantar la lista, porque hay personas que están encargadas en las negociaciones y no me gustaría que una opinión mía entorpeciera su labor. Pero es un jugador de todo mi gusto", agregó.



Además, se refirió a la posible partida de Jaime Valdés, quien dará una conferencia de prensa este viernes para comunicar si seguirá o no en el "Cacique".



"Hemos ido 'pingponeando' ciertas cosas. Era importante que él se tomara su tiempo y lo analizara. Vamos a ver. Yo creo que el gusto por jugar de Jaime lo tiene (...) Planifico el segundo semestre con Jaime Valdés en el plantel", detalló