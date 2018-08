Tapia y el equipo ante Iquique: "No es un decisión fácil, ni los involucrados lo saben"

Héctor Tapia conversó este jueves con los medios en el Monumental a tres días del duelo con Deportes Iquique en Calama. El DT dejó entrever que guardará a algunos jugadores para el Superclásico ante la U, pero aseguró que aún no define el equipo.



"Es difícil la decisión. Es más fácil verlo desde afuera y decir cómo va a resolver este tipo. Hoy nuestro mensaje para los jugadores es que el partido del fin de semana hay que ganarlo", indicó el estratega.



Al ser consultado de si optará por darles descanso a Esteban Paredes y Jorge Valdivia, quienes están a una amarilla de la suspensión, Tito se tomó con humor la situación.







"Le sacan tarjeta a cualquiera de los dos y no están habilitados para jugar el clásico con la U, ¿cuál va a ser la noticia? El error de Tapia. La suspensión del jugador que no va a estar y que la cagó el técnico sin duda", dijo entre risas.

Además, aseguró que todavía no tiene claro el once estelar que parará ante los "Dragones Celestes": "Hoy ni los involucrados la saben, porque no la he tomado. No es una decisión fácil".



Por último, valoró el buen momento del equipo y manifestó que en Colo Colo piensan pelear tanto en el campeonato como en la Copa Libertadores. "El club ha crecido y eso es lo que más valoro. Vamos a seguir trabajando para tratar de seguir en competencia en los dos lados", concluyó.