Tapia: Uno sabe lo que dice el reglamento, pero si un fanático te pide una foto no podemos negarnos

El técnico de Colo Colo, Héctor Tapia, se refirió a la polémica que protagonizó Claudio Baeza por la camiseta que rifa la Garra Blanca y que podría generar un castigo en contra del Cacique.



Al respecto, el estratega afirmó que están al tanto de lo que establece la ley en el artículo 66 bis del Código de Procedimiento y Penalidades de la ANFP, pero que hay situaciones que son inevitables.



"Uno sabe lo que dice el reglamento, pero si un fanático te pide una foto uno no puede negarse. Sabemos lo que es la ley, hay que vivir con esto, pero estás en contacto con nuestra gente y si te piden un autógrafo o una foto no puedes decir que no", dijo.



Tapia aprovechó de respaldar a Baeza, explicando que "Claudio ya dijo que él no donó la camiseta y no queda más que eso, darle más vuelta al tema no creo que sea necesario (…). Sabemos porque el club sigue constantemente cuando pasan estos eventos hacemos un refresco de lo que tenemos que manejar sobre lo que se puede y no se puede hacer".



El DT cerró el tema afirmando que "hablé con él, me dice que él no donó la camiseta y ahí queda, no le doy más vueltas. Si nos restan puntos sería una lástima, pero hablé con el jugador y en la interna ya está el tema conversado".