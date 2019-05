Tapia sobre su último pasó por Colo Colo: Tenía plantel para disputar un solo torneo

El técnico Héctor Tapia conversó con Los Tenores, en donde fue consultado acerca de diversos temas, como por ejemplo su carrera profesional, el momento de Colo Colo y su futuro.

Sobre lo primero, el estratega valoró su paso por Real Garcilaso, ya que "fue un aprendizaje sin duda. Conocer lo que es el fútbol peruano. Veniamos conversando con la dirigencia del club que si no se ordenaban las cosas, que eran vitales para nuestro trabajo, íbamos a tener que dejarlo y eso pasó. Una renuncia de parte nuestra ya que no se cumplían con las condiciones de trabajo".

Tapia comentó que hubo algunas situaciones que no terminaron de convencer, como por ejemplo que "nunca tuvimos nuestros contratos de trabajo firmados por la dirigencia. Pusimos un plazo que complicó y llevó a que no dio para más. Decidimos dar un paso al costado, pero fue una buena experiencia. Conocer el fútbol peruano, pero no dio para más y nos venimos a Santiago".

Con respecto a su último paso por el Cacique, Tito dijo que los malos resultados en el plano local se debieron a varios factores.

"Tenía un plantel para disputar un solo torneo y logramos clasificarlo a segunda ronda de Copa Libertadores. Nos encontramos con un Colo Colo con muchos lesionados y si toman los partidos de ese campeonato y ven cuántos jugó Paredes o Valdivia…venía con una carga que cuando uno ve la interna las conoce bien, pero tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo. Se necesitaba sacar adelante. Creo que cumplimos en una parte como Copa Libertadores, pero en el torneo local quedamos al debe, sin duda", afirmó.

El DT descartó que no se haya valorado lo hecho por el Cacique en cuartos de final de la pasada edición del torneo continental más importante a nivel de clubes de la región, ya que "sabíamos que era difícil en el escenario que nos tocó asumir. Se logró clasificar a la siguiente ronda y después logramos pasar octavos, después vino cuartos y no pudimos seguir avanzando. Lo valoro muchísimo el poder estar compitiendo a ese nivel".

Por último, Tapia se refirió al hecho de que Jaime Valdés tuvo poca continuidad en esta segunda etapa, indicando que en su momento debió decidir a quién dejar marginado, en vista de que Colo Colo estaba al debe en el tema del uso de juveniles.

"En esa posición teníamos que elegir, estaba pasando Carmona, Baeza y Valdivia por un buen momento y en ese momento tomé la decisión de sacar a Jaime. Fui yo el que lo traje de vuelta a Colo Colo, pero dentro de mi función está el de tomar decisiones", explicó.