Tapia: Prefiero ganar el Superclásico que pasar a cuartos de final de Copa Libertadores

El técnico de Colo Colo, Héctor Tapia, no escondió sus preferencias en cuanto a qué duelo prefiere que el equipo se quede con la victoria, si ante la U o frente a Corinthians.



Sobre esto, el estratega reveló que "si tuviera que elegir entre clasificar a cuartos y ganar a la U, sería difícil…Pero optaría por ganar el Superclásico. Como colocolino, no hay alegría mayor que ganarle a la U", expresó.



Acerca del mismo tema, Tapia también descartó que un mal resultado contra los azules lo haga pensar en dar un paso al costado en el Cacique.



"No pienso que si gano a la U continúo. Yo creo en los proyectos. Si gano, es para retribuir el cariño a la gente. Eso me importa. Y después habrá que analizar. No es tiempo para ver renovaciones", dijo.



Por último, el DT albo no cree que haya un exceso de confianza en el plantel, a raíz de la paternidad frente a la U, pero sí consideró que "es un grupo que sabe manejar las situaciones. No pasa por eso. Existe un respeto mutuo de los dos equipos. Y nosotros sabemos que debe pasar por lo que nosotros presentemos. No hay confianza mal entendida, sino que creemos en el equipo".