Tapia: El primer partido ante Corinthians fue una muestra de que podemos hacer nuestro juego

El técnico de Colo Colo, Héctor Tapia, conversó con ADN Deportes en la previa del duelo frente a Corinthians, indicando cuáles serán las claves en el duelo de revancha por los octavos de final de la Copa Libertadores.



"Lo que vamos a buscar mañana es tratar de hacernos fuertes en nuestro juego y tratar de hacer mejor fútbol que Corinthians", expresó.



Tito reconoció que "sin duda el hecho de anotar un gol te da una ventaja. Te condiciona un poco el rival y te ayuda a buscar un poquito más el partido, y eso lo podemos aprovechar, pero no pasa por meternos atrás y tratar de imponer nuestro juego, e intentar clasificar".



Tapia manifestó que el primer encuentro ante el Timao "te hace sentir que puedes llevar tu juego a cabo", a pesar de que aquel duelo “nos dejó un poco amargos por no marcar una mayor diferencia, pero también es una muestra de que tenemos que hacer nuestro fútbol y llevarlo a donde queremos”.



Por último, el DT de Colo Colo aseguró que no tiene aún definido el equipo, pero que de todas formas "no pasa tanto por un hombre, pero también puede existir alguna modificación".