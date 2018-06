Tapia ante posible arribo de Lucas Barrios: "A cualquier entrenador le gustaría tenerlo"

Héctor Tapia arribó a Chile junto al plantel de Colo Colo tras la intertemporada en Brasil.



El DT se refirió al interés por Lucas Barrios y no ocultó su gusto por el jugador, aunque optó por ponerle paños fríos a una posible llegada para no entorpecer en las negociaciones.



"Es un jugador muy identificado con el club. Viene hace poco de salir campeón de la Copa Libertadores, creo que a cualquier entrenador le gustaría tenerlo", dijo "Tito".



No obstante, se limitó a ahondar en el arribo de la "Pantera". "Hay gente que está trabajando en poder llegar a puerto con algunos jugadores y no quiero que mis comentarios ensucien su labor", agregó.





Lucas Barrios en su paso por Colo Colo en la temporada 2008-2009