Tagliafico tiene claro qué sucedió con Sampaoli en el Mundial: "Perdió su identidad"

El volante argentino Nicolás Tagliaficó desclasificó difíciles momentos vividos por la selección trasandina en el Mundial de Rusia 2018, junto con realizar grandes críticas al DT de aquel combinado, Jorge Sampaoli.

El futbolista comenzó su crítica contra el DT, asegurando que "no terminó de jugar como él quería. Tuvo que cambiar y, al hacerlo, perdió su identidad. No terminó jugando como en Sevilla o en Chile. Tuvo que cambiar y se salió de su libreto, de su idea de juego", argumentó el futbolista.

En esa línea, agregó: "Por momentos, nos sentíamos desequilibrados por jugar de una manera y pasar a hacerlo de otra. De jugar con extremos a hacerlo con dos 9 o con un falso 9. Un partido con dos volantes de contención y al siguiente con uno solo. Nunca terminamos de reafirmar lo que se quería".

Sobre la supuesta discusión entre Sampaoli y los jugadores después de un partido, el jugador manifestó que "no hubo discusiones, pero sí diálogo de ida y vuelta entre los jugadores y el cuerpo técnico para dejar las cosas en claro y tener un poco de tranquilidad adentro de la cancha".

Sobre su experiencia personal aseguró: "En lo individual, me sentí bien en el Mundial. Pero en lo colectivo no fue lo que esperábamos. Se podía haber dado más. Ahora pienso en lo que viene y voy a tratar de hacer todo lo mejor posible para jugar la mayor cantidad de partidos con esta camiseta. Para mí, todos los partidos son un desafío. No me conformo. Y esto recién empieza".