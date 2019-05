Tabárez sobre la opción de Luis Suárez en la Copa América: 'Tengo la esperanza de que esté'

El director técnico Óscar Washington Tabárez se refirió a la opción de que el delantero Luis Suárez supere su lesión y pueda disputar la Copa América de Brasil 2019 de la Confederación Sudamericana de Fútbol con la Selección de Uruguay.

"Suárez está trabajando bien. Nos tiene informado por videos e imágenes, pero se sigue trabajando", comentó el entrenador sobre el proceso que desarrolla el "Pistolero" para recuperarse de la operación en su rodilla derecha.

"Sé que todo lo que dependa de Luis será para estar a pleno para la competición, pero no me quiero adelantar porque las lesiones son circunstancias y no voluntarias. Tiene antecedentes buenos y por eso tengo la esperanza de que esté", agregó el DT.

La Celeste integra el Grupo C donde se medirá con la Selección de Chile el lunes 24 de junio en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. Sobre la propuesta de juego, Tabarez reconoció que "estamos adaptando la idea a los jugadores que tenemos".