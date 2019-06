Tabárez elogia a Chile antes del partido de este lunes: 'Es un rival muy preparado'

El entrenador de la selección uruguaya, Óscar Washington Tabárez , elogió a la Chile en la previa del crucial compromiso que disputarán este lunes en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, clave para dilucilar quién se quedará con el liderato del grupo C.

Al respecto, el DT charrúa comenzó diciendo que "hay que ver qué pasa con Chile en cuanto a su formación. Ya está clasificado y no sé la importancia que le da a este partido y a la posibilidad de salir primero. No sabemos si reservará jugadores o no. Eso quizás lo sepamos cuando estemos en el estadio".

En esa línea, el estratego sostuvo sobre la Roja que "más allá de quiénes estén a disposición y de quiénes vayan a jugar, las funciones, los roles y cómo vamos a encarar el partido lo tenemos ya claro. Hoy hicimos el último trabajo en ese sentido y nos quedan detalles. Ahora en un rato veremos videos de los partidos de Chile, pero sabemos que es un rival muy preparado".

El compromiso entre nacionales y charrúas se jugará a las 19:00 horas de nuestro país. Si Chile vence o empata, se verá las caras en cuartos con Perú. En caso de perder, el rival será Colombia.