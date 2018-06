Surfistas chilenos se quedaron fuera de los cuartos de final de "El Gringo"

Una negra jornada tuvieron los surfistas nacionales este sábado en "Maui Arica Pro Tour 2018" de "El Gringo". Tras la eliminación de Manuel Selman en la fecha pasada, Nicolás Vargas, Guillermo Satt y Danilo Cerca se sumaron al viñamarino y quedaron fuera de los cuartos de final.



El ariqueño Satt conversó con ADN y lamentó la eliminación a una fecha del término del torneo: "Tuve un poco de mala suerte en mi heat, quizás mi estrategia no me funcionó mucho".



"En los últimos 30 segundos teniendo la prioridad dejé pasar una ola que no debería haber dejado pasar. No se veía tan buena, pero debería haberla agarrado por táctica de competencia teniendo prioridad. Fue mi error, que me costó no pasar al siguiente round, pero hay que aprender de los errores y seguir adelante", argumentó.



Guillermo Satt



Por otro lado, Cerda se mostró contento con su participación tras obtener su mejor rendimiento en ocho años de competencia. "Estoy un poco nervioso, la verdad es que el heat fue difícil. Feliz igual con mi participación, logré un buen resultado e igual estuve haciendo la pelea", señaló a ADN.



Pese la eliminación, el ariqueño se tomó un tiempo para agradecerle al público que vino a alentarlo en masa hasta la ex Isla Negra. "Ese apoyo es importante, uno se siente querido. Agradecer a toda esa gente que se dio el tiempo de venir a ver el campeonato y apoyarme el tiempo", concluyó.



Danilo Cerda