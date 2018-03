Sunderland colabora para ayudar a las personas por fuerte nevazón en Europa

La nevazón preocupa en todo el territorio europeo. Por eso un club inglés de la segunda división quiso dar una muestra de solidaridad, al ofrecer su recinto para recibir a personas en situación de calle y que así eviten las bajas temperaturas.

El Sunderland Association Football Club abrirá el Estadio La Luz para que las personas sin hogar puedan recibir alimentación y tener un lugar para resguardarse de las extremas condiciones climáticas que afecta a Inglaterra.

En Twitter, los Black Cats anunciaron que dispusieron una sala dentro del recinto, para quienes deseen cobijarse este fin de semana y al menos hasta las 9:00 horas del lunes -dependiendo del clima-, donde podrán incluso llevar a sus mascotas.

🏟️ #SAFC is opening its doors to the homeless and vulnerable this weekend, providing a safe and warm environment in the bitter conditions forecast.



