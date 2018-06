Sudamérica completa su segundo peor debut en la historia de los Mundiales

Un negro debut han tenido las selecciones sudamericanas en el Mundial de Rusia 2018, alcanzando su peor estreno desde el Mundial de Alemania 1974.

Los combinados de la Conmebol han conseguido un 33 por ciento de rendimiento, con el triunfo de Uruguay, los empates de Brasil y Argentina, y las derrotas de Perú y Colombia.

En 1974, se completó la primera fecha sin victorias para el continente, un empate de Brasil ante Yugoslavia, y tres derrotas de Argentina, Uruguay y Chile, este último ante Alemania Federal.

Además, desde España 1982 que Sudamérica no conseguía solo una victoria en el debut. En ese Mundial, Brasil derrotó a la URSS 2-1, mientras que Perú logró un empate, y Argentina y Chile solo cosecharon derrotas.

Por cierto, la derrota de Colombia marca la primera derrota de una selección sudamericana ante un combinado asiático en la historia de los mundiales. En 18 enfrentamientos previos, se obtuvieron 15 victorias y 3 empates.

