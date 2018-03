Sub 20 de Argentina dirigida por Sebastián Beccacece fue goleada por Real Madrid Castilla

Definitivamente el paso de Argentina por España no tuvo nada positivo, puesto que a la goleada que sufrió la Albiceleste a manos de la Furia Roja, se suma la paliza que vivió la sub 20 dirigida por Sebastián Beccacece a manos de Real Madrid Castilla, filial de los merengues, por 6-1.



La escuadra trasandina sufrió ante la calidad del equipo europeo, que contó con Karim Benzema, quien anotó los seis tantos.



Por su parte, la sub 20 de Argentina convirtió un descuento a través de Enzo Cabrera, jugador de Newell’s Old Boys.