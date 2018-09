Suárez y medios saludan a la niña que le dio el triunfo a equipo de niños en el clásico uruguayo

Tiene siete años y es la estrella mediática en Uruguay. "La cinta la llevás vos, le dije. Me contestó que iba a hacer un gol. Entró a la cancha y los compañeros la palmeaban", recuerda el técnico Federico García del Sub-8 del Club Nacional de Fútbol.

Es la historia de Mahia Macías, la delantera y capitana de los Tricolores de la categoría 2011 que disputaban el popular clásico charrúa ante el Club Atlético Peñarol, ante la atenta mirada de padres, familias, amistades y dirigentes.

Un video viralizó en redes sociales el hecho que la pequeña Mahia juega -por su capacidad- en el equipo de niños de Nacional. Pero no solamente eso, sino que portó la cinta de capitana y anotó el gol de la victoria para celebrar con alegría.

Su padre Fabián le relató a Ovación que fue la pasión de la pequeña la que se impuso. No quiso ballet, quería jugar. Primero pasó por la escuela de fútbol "Estrella de Oro" y alguien le aconsejó probarse en Peñarol. Ambos no quisieron, por ser de Nacional.

Ahí llamaron a los Tricolores. "Me dijo que nenas no, que nunca habían tenido niñas. Pero le mandé un video y me dijo que la iban a probar. El primer día de práctica, cuando hicieron un picadito, hizo seis goles y se quedó", explica su papá.

"A mí lo que más me gusta es jugar a la pelota", cuenta Mahia. Su video motivó al técnico del plantel profesional, Alexander Medina, a invitarla a entrenar con los adultos, ESPN la entrevistó y Luis Suárez le envió su admiración por Twitter.