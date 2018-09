Suárez tras llegada de Vidal al Barcelona: "Él daría la vida por el equipo"

AS Chile

Luis Suárez es uno de los jugadores que tuvo que sufrir a Arturo Vidal a nivel de selecciones, pero ahora lo disfruta como compañero en Barcelona.

En entrevista al programa ‘Tu diràs’ de RAC1, el delantero uruguayo tuvo variados elogios para los refuerzos de los catalanes en esta temporada, incluyendo un particular elogio al chileno.

"No nos podemos quejar de nada. Los fichajes son de perfil Barça en todos los sentidos. Son humildes, trabajadores, silenciosos. Quitando a Arthur, que llegó de fuera, el resto saben lo que es el fútbol europeo. El entrenador los irá colocando poco a poco. Arthur y Lenglet me han sorprendido por la calidad que tienen. Messi me dijo que Arthur tiene cosas de Xavi, Arturo Vidal daría la vida por el equipo y Malcom es como Douglas Costa cuando comenzó. Todos pueden aprender mucho", analizó el uruguayo.

En cuanto al sorteo de Champions, el gran objetivo del equipo de Valverde para esta temporada, el charrúa explicó que "no será un grupo sencillo. El Inter regresa a la Champions, el Tottenham se asentó arriba en la Premier y el PSV es el campeón de Holanda y posiblemente el equipo más accesible. La Champions es lo que marca. Están los mejores de Europa. Tienes grandes rivales, pero a mí me gusta este tipo de cruces".

De paso el goleador tuvo críticas para el VAR con una particular visión de atacante. "Te corta el VAR a la hora de celebrar. A cada momento el defensa está pidiendo algo. Prefiero la línea de gol que te determina si entra o no. El VAR hace que se pueda perder naturalidad. Igual arranca una jugada por una mano involuntaria, haces una transición y marca, para luego revisar y lo anulan".