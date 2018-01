Suárez reveló los duros momentos tras morder a Chiellini: "Se había ido todo por la borda"

Luis Suárez, en un diálogo con Gerard Piqué, recordó la mordida a Giorgio Chiellini en la victoria de Uruguay sobre Italia, en el Mundial de Brasil 2014. El delantero del FC Barcelona reveló que incluso temió que se frustrara su llegada al cuatro catalán, como resultado de su agresión al europeo.

El charrúa relató que, apenas pasó el incidente, supo que habría repercusiones. "Yo después que, después que lo hice, yo me di cuenta en seguida. Hacemos el gol a los minutos creo, a los diez minutos, creo, hacemos el gol de Godín y yo no lo festejo tanto como festejaría — como lo festejaron todos — porque yo ya estaba pensando en el después", dijo en el sitio The Player Tribune.

"Entro al vestuario y lo primero que hago fue hablar con mi mujer que estaba ahí con los nenes y todo. Y me preguntó qué había hecho (…) Yo siempre, desde el principio, no quería aceptar la realidad, negando, llorando, todo. Algunas sensaciones en el vestuario, era felicidad pero también todos mirando los teléfonos y todo por lo que se veía", agregó.

Suárez contó que los contactos para fichar por el Barcelona comenzaron durante esa Copa del Mundo y que, en un momento, temió que el sueño no se cumpliera.

"Se me había ido todo por la borda. Y creo que a los días después que pasa, mismo estando antes de que me echaran del Mundial, ahí es cuando hablo en su momento con Zubi (Andoni Zubizarreta, entonces director deportivo del club) y con el presidente, diciéndome que quedara tranquilo que el Barça igual todavía me quería. Y no tengo problemas de decirlo que lloré porque… de que me estuvieran aceptando”, dijo.

"Pasando por todos los momentos que pasé y la cagada que me había mandado, era complicado confiar en mí. La verdad que en eso el Barça se ha portado espectacular conmigo y siempre le voy a estar agradecido", agregó.