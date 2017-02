Stephen Curry se enfrentó a su principal auspiciador tras insulto a Donald Trump

El año pasado, Stephen Curry firmó con Under Armour una extensión de su contrato hasta el 2024, que aseguran una facturación para la compañía que supera los tres mil millones de dólares al año.

Sin embargo, este acuerdo se puso en jaque esta última semana luego de que el presidente de la marca deportiva, Kevin Plank, comentara que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, era un "asset" para el país, lo que se puede entender como un "activo positivo".





Los periodistas norteamericanos le consultaron a Curry su opinión sobre estas declaraciones, quien irónicamente respondió que está de acuerdo, siempre y cuando se le quite el "et" al final.

En ese caso, la palabra queda en "ass", que en inglés literalmente significa "trasero", aunque también puede ser utilizado para hablar de un estúpido o un burro, como una abreviación de "asshole".

Ambos matizaron sus declaraciones en el portal del Mercury News, donde Curry se moderó señalando que "no quiero hablar de política. No he votado a Trump y tampoco lo he apoyado en su campaña".